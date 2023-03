Saldi e sconti, quando i grandi brand scelgono la rete

Sempre più i grandi brand scelgono di utilizzare la rete per promuovere sconti e offerte al fine di raggiungere un pubblico più ampio ed aumentare la propria base di clienti. Una tendenza che cresce di pari passo con l’uso della rete da parte della popolazione italiana, innegabile anche guardando i dati più secondo i quali, ad oggi, ormai il 95% della popolazione possiede uno smartphone, dispositivo usato più per navigare che per effettuare chiamate.

Se a questo numero si va poi ad aggiungere il dato degli acquisti tramite eCommerce, cresciuto anch’esso considerevolmente, si evince il perché del fatto che i brand prediligano rivolgersi alla rete per promuovere le proprie offerte. Ad oggi ci sono diverse modalità attraverso le quali i brand utilizzano la rete per proporre sconti; vediamole nel dettaglio.

Le strategie dei brand per offerte in rete

Una delle principali strategie dei grandi brand è quella di offrire codici sconto. Questi sono codici alfanumerici che i clienti possono inserire durante il checkout per ottenere uno sconto sul prezzo di acquisto. I codici sconto possono essere distribuiti attraverso diversi canali online, come newsletter, social media o siti web affiliati, navigando tra i vari codici delle marche che offrono sconti.

Un’altra strategia comune è quella di utilizzare i siti web di coupon, che aggregano le offerte e i codici sconto di diversi brand. Questi siti possono aiutare i clienti a trovare le migliori offerte e sconti in un unico luogo. Inoltre, i brand possono utilizzare la pubblicità online per promuovere sconti e offerte ai loro potenziali clienti. Ad esempio, possono utilizzare annunci pubblicitari su Google o sui social media per raggiungere un pubblico specifico e presentare loro le loro offerte.

Gli strumenti di Web Marketing

Infine, i brand possono utilizzare la propria newsletter per inviare offerte e sconti ai propri clienti registrati. Questo è un ottimo modo per mantenere i clienti fedeli e farli tornare a fare acquisti in futuro. Si tratta di curare le relazioni con i clienti, un qualcosa che esiste da sempre e che adesso trova una matrice molto più multimediale partendo dai dati della compenetrazione di internet di cui sopra.

In generale, la rete offre molte opportunità per trovare sconti e offerte, sia attraverso i siti web di coupon che attraverso le promozioni dirette dei brand. Per trovare i migliori sconti online, è importante fare ricerche e iscriversi alle newsletter dei brand che si preferiscono. In questo modo si potranno ottenere le migliori offerte e i codici sconto direttamente nella propria casella di posta.