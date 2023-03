A Tito ritornano i Fuochi di San Giuseppe. Appuntamento a domani sera 18 marzo

Ritorna, dopo 3 anni di sospensione a causa dell’emergenza Covid 19, l’appuntamento con “I Fuochi di San Giuseppe”. La tradizione, che porta con sé tanti significati legati alla cultura contadina, è diventata una vera e propria festa comunitaria che vede coinvolti vari quartieri del territorio comunale i cui cittadini sono pronti ad accogliere i visitatori con piatti tipici. Sono otto i fuochi che quest’anno verranno realizzati da comitati spontanei di cittadini e nei seguenti quartieri: Via San Vito (che ne conta ben 3), Piazzale Ballarò, Via Roma, Piazzale Asunciòn, via Montevergine e Parco Le Mimose. Mentre i ragazzi del Forum Giovani, in Largo Municipio, rievocheranno la tradizione con una chiave di lettura differente da quella consuetudinaria. Tutte le postazioni saranno animate da musica popolare che sarà il giusto ingrediente per animare una delle serate più attese dell’anno.

Il recupero della tradizione è stato al centro dell’azione amministrativa in campo culturale in questi anni. Infatti, oltre alla promozione di un concorso rivolto alle scuole, sono state realizzate due pubblicazioni dedicate a “I Fuochi di San Giuseppe” al fine di non disperdere un patrimonio culturale intangibile che rappresenta la memoria di una comunità.

Appuntamento sabato 18 marzo 2023, a partire dalle ore 20.