In Basilicata una guida digitale per le mamme per rendere più semplice il percorso nei nove mesi di dolce attesa

Si arricchisce di una nuova sezione denominata “Per la mamma”, il progetto “Salute Basilicata” per rendere più semplice il percorso nei nove mesi di dolce attesa e non solo. L’assessore regionale alla Salute e Politiche della persona, Fanelli e la dottoressa Orlando dell’AOR San Carlo illustrano la novità e i contenuti

Una sanità sempre più digitale e vicina alle esigenze dei cittadini. Il portale web e l’app mobile “Salute Basilicata”, due strumenti integrati che permettono di avere a portata di click alcuni servizi sanitari, si arricchiscono di una nuova sezione denominata “Per la mamma”. Una guida appunto per le future mamme per accompagnarle nei nove mesi di gravidanza e non solo. L’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli nel podcast parla di questa novità.

La dottoressa Maria Teresa Orlando del dipartimento Materno-infantile dell’AOR San Carlo diretto dal dottor Sergio Schettini, invece, ha illustrato come funziona la sezione e i servizi offerti. Il Portale web e l’app mobile “Salute Basilicata” saranno arricchiti nei prossimi mesi con il servizio “I tuoi appuntamenti” e quelli ‘’ del tuo bambino’’ che, grazie all’integrazione con il CUP, permetterà di: consultare le prenotazioni di visite ed esami effettuate con la possibilità di visualizzarne il dettaglio, spostarle o disdirle, nonché di aggiungere un promemoria al proprio calendario o prenotare un nuovo appuntamento. Il servizio F.A.Q. consentirà infine di consultare le risposte alle domande più frequenti sul mondo della gravidanza e del neonato.

Per saperne di più ascolta il podcast: Clicca qui –> Una guida digitale per le mamme – Basilicata in Podcast | Podcast su Spotify