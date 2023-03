Conosce una donna sul web e la truffa per 90 mila euro. Arrestato un 35enne di Potenza

Aveva fatto innamorare una donna conosciuta su un sito di incontri, per farsi poi dare dei soldi per essere aiutato economicamente, svuotando praticamente il conto corrente della donna e contraendo poi debiti. Con l’accusa di estorsione, un uomo di Potenza, 35 anni, residente in provincia di Cosenza, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cosenza, su disposizione del gip di Savona. L’uomo, infatti, secondo la ricostruzione dell’accusa, avrebbe tratto in inganno una donna della Val Bormida, valle alpino-appenninica in Liguria. I due, secondo le indagini e la denuncia della donna, non si erano mai visti. Ma la donna si era innamorata di lui e aveva deciso di aiutarlo economicamente. Per poi essere ingannata. L’uomo ha anche diversi precedenti penali simili a questo. Una storia, questa, durata per due anni e mezzo. Una “truffa sentimentale”, con gli unici “incontri” avuti telefonicamente e con la promessa di volerla sposare e avere insieme una famiglia. Un raggiro che si attesterebbe sulla somma di ben 90mila euro. Le indagini sono state portate avanti dai Carabinieri di Calizzano della Compagnia ligure.

Secondo le indagini dei Carabinieri, il potentino arrestato avrebbe usato “menzogne, ricatti psicologici e vere e proprie messe in scena per raggirare la vittima”. Inoltre, pur di ricevere l’aiuto economico dalla donna, avrebbe simulato anche di essere stato sequestrato da un estorsore e di essere sotto minaccia. Tanto che la donna avrebbe chiesto aiuto a parenti ed amici per aiutarlo. E sono stati quest’ultimi, resisi conto del raggiro, a convincere la donna a denunciare. Non contento, l’uomo avrebbe continuato a contattare con insistenza la donna, con messaggi e telefonate.

Visti i precedenti e la gravità del reato, il giudice per le indagini preliminari di Savona ha disposto il trasferimento in carcere a Paola, dove si trova attualmente recluso.

Claudio Buono