Picerno, è allarme furti. Ladri colpiscono ancora anche nel centro abitato

Sono disperati i cittadini di Picerno, che in questo periodo stanno facendo i conti con una banda di ladri che fino a prima di stasera si erano resi protagonisti di furti e tentativi in periferia. In serata, invece, i ladri hanno messo a segno un furto nel centro abitato e diversi tentativi, anche in località Valline e contrada Forra, fuori dall’abitato. Ladri acrobati, dal momento che in via Primo Maggio, in pieno centro – stando al racconto dei residenti – sarebbero riusciti a entrare in una abitazione attraverso l’esterno tramite canaline e balcone. In una abitazione avrebbero rubato e la refurtiva sarebbe stata rinvenute non distante. Una domenica sera movimentata quindi a Picerno. Si parla di un’Audi sospetta vista in paese. Indagano i Carabinieri.

Claudio Buono