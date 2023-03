Potentino, terra di centenari. A Lauria nonna Nicolina spegne le 100 candeline e si emoziona

“A chi per 100 anni ha vissuto la storia, a chi con la sua storia ha testimoniato la vita…”. Così il sindaco di Lauria, Gianni Pittella, insieme all’amministrazione comunale, ha voluto omaggiare e fare gli auguri a Nicolina Pansardi di Lauria, che ha spento ieri le 100 candeline con una torta particolare che riproduce proprio i tre numeri del compleanno centenario. Lo scorso 15 febbraio i 100 anni di Antonia Smaldore a Potenza, poi il 7 marzo il secolo di vita festeggiato da Maria Carmela Mazzeo a Tramutola, e ora a Lauria. La Basilicata sempre più in cima alle regioni italiane per quanto riguarda la longevità. Sempre più centenari, in particolare nel Potentino. Ne sono dimostrazione le ultime cento candeline spente a Lauria. Qui nonna Nicolina si è emozionata quando ha visto il sindaco che le ha consegnato una targa.

Auguri a nonna Nicolina da Melandro News!

Claudio Buono