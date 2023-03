Tragedia nei cieli alle porte di Roma. Impatto tra due mezzi dell’Aeronautica, perde la vita pilota lucano

E’ lucana una delle due vittime dell’incidente aereo avvenuto questa mattina, alle ore 11, a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Si tratta del tenente colonnello Giuseppe Cipriano, 47 anni, originario di Montalbano Jonico. L’altra vittima è Marco Meneghello, maggiore, appartenente come al pilota lucano al 60° storno dell’Aeronautica Militare Italiana. I due erano a bordo die velivoli che si sono scontrati sull’area che attraversa via della Longarina. Sono entrati in contatto durante una esercitazione, dove c’erano altri due velivoli. Due di questi, con a bordo le vittime, si sono schiantati al suolo. Quello guidato dal lucano Cipriano è andato a finire su un prato, non lontano dall’aeroporto. L’altro guidato da Meneghello è riuscito a evitare abitazioni e si è schiantato contro un automobile. Il lucano, stando alle prime testimonianze, era ancora vivo dopo l’impatto, tanto che avrebbe chiesto aiuto. Il velivolo è poi esploso e per lui non c’è stato nulla da fare.

“Certo di interpretare i sentimenti dell’intera comunità regionale, esprimo il profondo cordoglio per la morte dei due militari italiani dell’aeronautica militare che sono deceduti oggi a causa di uno scontro fra i velivoli nei cieli di Guidonia. Alle famiglie del lucano Giuseppe Cipriano, tenente colonnello originario di Montalbano Jonico, del maggiore Marco Meneghello ed all’Aeronautica Militare rivolgo le più sentite condoglianze a nome del governo regionale della Basilicata”. È il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per la morte dei due militari dell’Aeronautica avvenuta oggi in un’incidente.

“Una notizia che non avrei mai voluto avere: una delle due vittime del terribile incidente aereo avvenuto a Guidonia, in provincia di Roma, è purtroppo il nostro concittadino Giuseppe Cipriano, ragazzo generoso, riservato e dal cuore nobile, orgoglio di noi montalbanesi”, ha invece dichiarato il sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese, che si è unito al dolore di tutta la comunità jonica.

Claudio Buono