Basilicata terra di longevità. Nonna Maria Carmela Mazzeo di Tramutola spegne le 100 candeline

Il Potentino festeggia l’ennesima centenaria e si conferma sempre più terra di longevità. Ha spento le 100 candeline la signora Maria Carmela Mazzeo di Tramutola. Una giornata di festa per lei, circondata dall’amore dei familiari e della comunità tramutolese, che gli ha fatto arrivare tutto il calore e la vicinanza in questo giorno speciale. Sorridente, ha accolto il sindaco di Tramutola, Luigi Marotta, che ha voluto farle visita e portare gli auguri per il compleanno centenario da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità.

