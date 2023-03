Parco della Grancia, si lavora per la stagione estiva. Ecco il casting per la selezione dei figuranti e attori per “La storia bandita”

Dopo il lungo stop conseguente alla pandemia e ai tempi che hanno richiesto la sistemazione delle pratiche burocratiche e la realizzazione dei lavori di adeguamento di alcune aree del Parco Storico Rurale e Ambientale, la Grancia, con tutte le sue attrazioni e con il grande evento del Cinespettacolo “La storia bandita”, si appresta a riaprire i battenti, a partire dall’inizio della prossima estate. Il Consorzio ETI-Eccellenze Turistiche Italiane, a cui è affidata la gestione del Parco della Grancia, ha già predisposto il programma delle attività propedeutiche per la messa a punto degli spettacoli e delle animazioni che saranno rappresentate nel corso del 2023, che si prospetta come l’anno della ripresa e del grande rilancio di uno degli eventi più noti ed apprezzati anche al di fuori dei confini regionali.

Oltre al ripristino delle varie aree ed all’allestimento delle scene spettacolari, il Consorzio Eti comunica che è in fase di ricomposizione il gruppo dei numerosi figuranti e attori che animano la scena del Cinespettacolo e che, a tal fine, nei giorni 25 e 26 marzo, grazie alla collaborazione e al supporto della Pro Loco di Brindisi Montagna, è fissato, a Potenza, lo svolgimento del “casting” per la selezione delle Associazioni storiche, dei figuranti e degli attori non professionisti da coinvolgere nelle repliche settimanali del grande evento. Per facilitare la partecipazione alla selezione è stato anche predisposto un form on line al sito internet https://granciacinespettacolo.it/ in modo da favorire il protagonismo di tutti coloro che sono interessati a vivere un’esperienza unica nella foresta dei briganti del Parco della Grancia.

Con la riapertura del Parco della Grancia, l’auspicio del Consorzio Eti è di poter contribuire a costruire una rete degli attrattori del territorio dell’Alto Basento, che già ha nel “Volo dell’Angelo” un significativo punto di forza, in modo da rafforzare, in sinergia con Matera e il Metapontino, l’offerta turistica delle aree interne.

Lo comunica il Presidente Consorzio ETI, Nicola Manfredelli.