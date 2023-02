Mondiali, straordinaria la potentina Francesca Palumbo nel fioretto. Oro in Egitto con la nazionale Italiana

Ancora una medaglia d’oro per Francesca Palumbo, fiorettista di Potenza componente della nazionale Italiana di scherma. Ieri, in Egitto a il Cairo, nei Mondiali, con l’Italia nel quartetto femminile con Alice Volpi, Erica Cipressa e Martina Favaretto, ha conquistato il titolo nella manifestazione iridata con il primo posto e con la medaglia d’oro al collo. In finale battuti gli Stati Uniti dopo una vera e propria “guerra” sportiva, conclusasi con il risultati di 45-43. Prima della finale, la vittoria in semifinale contro il Giappone per 45-26, nei quarti contro la Cina per 45-29 e agli ottavi di finale contro Hong Kong con il risultato di 45-18.

Le quattro ragazze italiane non hanno dimostrato alcun punto debole. Anzi, hanno dimostrato di saper lottare e portare a casa uno straordinario risultato, salendo così sul gradino più alto del podio ai Mondiali in Egitto.

Francesca Palumbo, 28 anni, aviere scelto dell’Aeronautica Militare e specialista del Fioretto, ha ricevuto nella sua carriera numerose medaglie e riconoscimenti importanti. In ultimo, lo scorso novembre, a Roma è stata premiata dal Coni con il “Collane d’Oro”, dedicato agli sportivi che si sono distinti e hanno portato in alto la bandiera italiana. Sempre lo scorso anno, medaglia d’oro ottenuta ai Campionati Europei di Scherma e sempre al Cairo, altro oro ai Mondiali di Scherma. Nel 2019, in Ungheria a Budapest, argento nel fioretto e nello stesso anno, in Germania a Dusseldorf, bronzo agli Europei.

Oggi, da Il Cairo, l’ennesimo grande risultato sportivo per la fiorettista lucana.

Claudio Buono