Francesca Palumbo sempre più straordinaria. Per la potentina medaglia di bronzo agli Europei di Scherma in Bulgaria

Qualche giorno fa in Liguria campionessa italiana, adesso un’altra medaglia agli Europei. Continua a stupire e a risultare sempre più straordinaria Francesca Palumbo, la fiorettista di Potenza della nazionale italiana e dell’Aeronautica Militare. A Plovdiv in Bulgaria, dove sono in corso gli Europei di scherma, nella prima giornata è stata una delle protagonisti dell’apoteosi azzurra. Infatti, dopo la doppietta nella spada maschile, è arrivato il poker di vittorie nel fioretto femminile. Sul gradino più basso del podio è salita Francesca Palumbo e Alice Volpi, che si sono messe al collo la medaglia di bronzo. Palumbo si è dovuta arrendere in semifinale contro Batini, con il punteggio di 15-12. Volpi ha perso il suo assalto con Favaretto. Ma resta comunque un risultato straordinario.

Quante emozioni contrastanti. Come in un mare pieno di onde, ci sono proprio tutte, dalle più alte alle più basse. Che giornata! Ora è il momento dei ringraziamenti. Lo so, può sembrare formale e retorico, ma senza tutte queste persone io non andrei proprio da nessuna parte; quindi scusate ma comincio: Grazie Fabio, per tutto. Grazie Ale, allenarsi con te è sempre una boccata di aria fresca. Grazie Mara per lo straordinario lavoro. Grazie Mamma, Papà, Aury e Giammy per il sostegno quotidiano. Grazie Aeronautica Militare. Grazie al mio sponsor tecnico Negrini. Grazie Chiara per il viaggio. Grazie amici miei, vi sentivo lì con me. Grazie Federazione. Grazie Stefano. Grazie dal profondo del cuore”, ha commentato Francesca Palumbo.

Claudio Buono