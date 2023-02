La Nazionale Italiana Under 18 a Potenza e Picerno. I due Sindaci a Melandro News: “Una grande opportunità, onorati”

Sarà la Basilicata a ospitare due gare amichevoli della Nazionale Italiana Under 18 di calcio. A renderlo noto ufficialmente è la FIGC. Gli azzurrini, guidati dal ct Daniele Franceschini. Le due partite si giocheranno allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza giovedì 23 marzo alle ore 17, e domenica 26 marzo alle ore 10:30 allo stadio “Donato Curcio” di Picerno. Le due amichevoli contro i pari età della Romania. È anche una grande soddisfazione per i due Comuni, Potenza e Picerno, che hanno i due impianti di calcio più importanti e dotati della regione. Grazie agli investimenti effettuati sulle infrastrutture sportive. Una soddisfazione anche per le due comunità. A Melandro News le dichiarazioni dei sindaci di Potenza e Picerno.

“Quando abbiamo deciso di fare l’investimento per lo stadio è realizzare una struttura simile – ha dichiarato il sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, a Melandro News – pensavamo anche a ospitare questo tipo di eventi. E oggi tutto si realizza. Siamo felicissimi di ospitare la Nazionale Italiana Under 18. Auspicavamo una struttura valida che potesse catalizzare eventi come questi e ci siamo riusciti. Siamo molto soddisfatti di aver fatto tali scelte e investimenti su impianti sportivi e speriamo di ospitare ancora altri eventi così importanti”.

“Una grande opportunità di sport per la nostra città e per tutta la regione. È una iniziativa molto importante e prestigiosa ed è per noi un onore poter ospitare la Nazionale Italiana Under 18 e i pari età della Romania per un grande evento”, ha invece dichiarato il sindaco di Potenza Mario Guarente, che in esclusiva a Melandro News ha annunciato: “Potenza potrebbe ospitare una importante e internazionale manifestazione”.

Claudio Buono