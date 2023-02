Neve e ghiaccio, domani 10/2 scuole chiuse in diversi Comuni lucani

Continua il maltempo a interessare la Basilicata, tanto che anche per domani, venerdì 10 febbraio, sono diversi i Sindaci che hanno disposto la chiusura delle scuole, in particolare per le gelate che potrebbero verificarsi in nottata. Domani risultano chiuse le scuole a:

Moliterno;

Brienza;

Sasso di Castalda;

Abriola;

Laurenzana;

Gallicchio;

Grumento Nova;

Corleto Perticara;

Terranova di Pollino;

Roccanova;

Latronico;

Francavilla in Sinni;

Sarconi;

Marsico Nuovo;

Marsicovetere;

Castelsaraceno;

Lauria;

Paterno;

San Chirico Lucano;

San Severino Lucano;

Viggianello;

Pignola;

Chiaromonte (anche sabato 11/2);

Montemurro;

Tramutola;

Viggiano;

Castelluccio Inferiore;

In aggiornamento