Parigi, straordinaria la potentina Francesca Palumbo. Medaglia di bronzo nella tappa di Coppa del Mondo Challenge International

Ancora una straordinaria gara di Francesca Palumbo. Durante il Challenge International del Paris di scherma, l’atleta potentina in rappresentanza dell’Italia sale sul podio e mette al collo la medaglia di bronzo. Ennesimo importante risultato per Palumbo, già oro ai Mondiali de Il Cairo lo scorso anno. E anche in questa importante manifestazione internazionale a Parigi, l’Italia della scherma fa la voce grossa nella storica tappa della Coppa del mondo di fioretto. Oro per Alice Volpi, accompagnata dalla potentina Palumbo al terzo posto. Per lei si tratta del secondo podio in due gare stagionali. Come accaduto un mese fa in Serbia, Palumbo, in forza all’Aeronautica Militare Italiana, è stata davvero eccellente ed è stata fermata solo in semifinale dalla la statunitense Lee Kiefer. Che ha vinto con il risultato di 15-10.

Presente a Parigi anche Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, che ha abbracciato Palumbo e gli altri atleti italiani per poi posare in foto, davanti a 3 mila spettatori.

Claudio Buono