Balvano, gruppo di minoranza all’attacco: “I finanziamenti per il Castello? O sfugge, o è una bufala perchè non risulta”

Va all’attacco la minoranza consiliare a Balvano, che “pizzica” la maggioranza sulla vicenda dei finanziamenti per il Castello dei Girasole. In una nota, i consiglieri Antonia Scarfiglieri, Domenico Teta e Costantino Di Carlo, sottolineano come “non esiste alcun finanziamento per la ristrutturazione del Castello”. Ecco la nota integrale.

“I conti (dei Girasole) non tornano. È di qualche giorno fa la bella notizia che il Comune di Balvano ha ricevuto un finanziamento di € 1.365.320 per la messa in sicurezza delle Aree sottostanti il Castello di Balvano. Ciò che non torna, come sempre, sono le mezze parole. In data 8 agosto 2022, l’Amministrazione scrisse di “aver ottenuto un importante finanziamento di € 1.170.000 per la ristrutturazione dell’antico Castello dei Girasole. Eppure dagli atti non risulta alcun finanziamento per la Ristrutturazione del Castello. Il milionecentosettanta/00, ad oggi, è scritto solo su Facebook. Ma fra l’altro, se il finanziamento arrivato a fine anno per la messa in sicurezza delle Aree sottostanti il Castello è datato 30 dicembre 2022, quello ricevuto ad agosto o sfugge ai sottoscritti, oppure è una bufala. Infatti, quando ad agosto l’Amministrazione scrisse di aver ricevuto un finanziamento per ristrutturare il Castello dei Girasole, ha pubblicato una notizia palesemente falsa, sia perché il Comune, a quella data, non aveva ricevuto alcun finanziamento per ristrutturare il Castello, sia perché l’ipotetico finanziamento non riguardava neppure la ristrutturazione del Castello. La richiesta, infatti, riguardava soltanto i fondi per completare la “Messa in sicurezza delle Aree sottostanti..”, il cui studio di fattibilità, progettazione e primo lotto dei lavori erano già finanziati dal Ministero degli Interni di concerto con quello delle Economie e delle Finanze fra il 2020 e il 2021, per un importo di € 630.000, attualmente già appaltati. È falso anche che “in passato era stata finanziata solo la progettazione”, come scrive l’Amministrazione. Non a caso, i fondi (non arrivati) di cui l’Amministrazione scrive l’08 agosto 2022 sulla pagina facebook istituzionale pari a € 1.170.000, nulla sono se non il “secondo lotto” e cioè la differenza fra € 1.800.000, meno i fondi del primo lotto già ottenuti nel 2021 (€ 630.000). € 1.800.000 meno € 630.000 uguale € 1.170.000. Se così non fosse, il progetto non si chiamerebbe: “2° Stralcio – Completamento – Messa in sicurezza delle Aree Sottostanti il Castello”. L’attuale importo di € 1.365.320, differisce dal precedente € 1.170.000 sostanzialmente in ragione dell’aumento dei prezzi dei materiali. Per quanto riguarda invece il ricostruzione del Castello, siamo fiduciosi che l’Amministrazione abbia già candidato il progetto di € 2.300.000, già corredato dei pareri, anche in ragione della valanga di fondi che arrivano con il PNRR ai Comuni”.