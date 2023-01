Balvano, il sindaco Di Carlo risponde alla minoranza: “Finanziamento reale, ecco il decreto”

“Il decreto parla chiaro. Più di così non si può. C’è il finanziamento che abbiamo comunicato. Dall’altra parte sono cose non vere quelle scritte. La realtà parla chiaro, carta canta”. Sono le parole di Ezio Di Carlo, sindaco di Balvano, rilasciare a melandronews.it in risposta all’intervento pubblicato ieri della minoranza consiliare, che ha attaccato la maggioranza sulla vicenda dei finanziamenti per i lavori al Castello dei Girasole. Il sindaco mostra il decreto ministeriale del 30.12.2022 dove viene riportato il finanziamento, per la messa in sicurezza delle aree sottostanti il Castello (secondo stralcio) per circa 1,4 milioni di euro. “Anche sul trasporto scolastico qualche tempo fa hanno fatto un casino inutile. Oggi, grazie alla nostra riorganizzazione, garantiamo un servizio efficiente e le famiglie sono più che soddisfate”.

