C’è la Basilicata nella lista dei 12 posti migliori al mondo in cui viaggiare nel 2023. Lo dice la prestigiosa rivista americana Vogue

C’è la Basilicata nella lista dei 12 posti migliori al mondo in cui viaggiare nel 2023. Lo scrive il periodico mensile Vogue, fondato nel 1892 a New Yotk, una delle più prestigiosi e autorevoli riviste del mondo della moda. La notizia è stata pubblicata nei giorni scorsi (l’articolo originale disponibile cliccando qui)

Guatemala, Territorio dello Yukon (Canada), l’Artico, Malaga (Spagna), Isola di Benguerra (Mozambico), Basilicata, Giappone, Edimburgo (Scozia), Valle del Douro (Portogallo), Singapore, Patagonia (Cile), Roma. Sono questi secondo Vogue i 12 posti migliori al mondo in cui viaggiare per il prossimo anno che è ormai alle porte.

“Hai già spuntato la Puglia e la Sicilia dalla lista dei desideri? Come esploratore ossessivo dell’Italia meridionale, i miei soldi sono sulla Basilicata come regione emergente da tenere d’occhio (e idealmente da visitare) nel 2023. I viaggiatori potrebbero già conoscere le antiche grotte, le tortuose strade in cima alla collina e le rovine fatiscenti Le chiese barocche di Matera – la città è stata anche lo sfondo di un adrenalinico inseguimento in auto nel più recente film di Bond, No Time to Die – ma questa regione ancora incontaminata vanta anche spiagge incontaminate, una storia affascinante e frutti di mare freschi. Cerchi la base perfetta? Dirigetevi verso Maratea, la cosiddetta “perla del Tirreno”, dove i fondatori dell’eccezionale borgo pugliese Borgo Egnazia hanno aperto l’affascinante hotel a cinque stelle Santavenere”. Sono le parole di uno degli autori dell’articolo, che si è occupato della Basilicata.

Claudio Buono