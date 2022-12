Potentino, vaccino anti-Covid19 per bambini. Al via le prenotazioni

L’Asp comunica che sono aperte le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid 19 dei bambini rientranti nella fascia di età 6 mesi – 4 anni. Per la prenotazione è necessario accedere alla piattaforma Poste -Vaccinazione Anti COVID-19 (vaccinicovid.gov.it) – inserendo i dati (tessera sanitaria e codice fiscale) del minore. Così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 09/12/2022 sarà somministrato il vaccino Pfizer nella specifica formulazione per bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni, la cui nota informativa è consultabile al seguente link: Modulistica vaccinazioni anticovid-19 – ASP Basilicata. Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni di accettazione e somministrazione, gli assistiti sono gentilmente pregati di recarsi presso i centri vaccinali attenendosi strettamente agli orari indicati nella conferma della prenotazione e di presentarsi muniti degli appositi moduli debitamente compilati e sottoscritti, scaricabili al link: Modulistica vaccinazioni anticovid-19 – ASP Basilicata.