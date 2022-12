Creazione di posti di lavoro e aiuto alle imprese: alla Basilicata un miliardo di euro dall’Europa

Un miliardo di euro in arrivo alla Basilicata nell’ambito del Programma Europeo di Sviluppo Regionale. A darne notizia è il governatore Vito Bardi, a seguito dell’approvazione, avvenuta ieri, della Commissione Europea. “La Commissione Europea – ha fatto sapere Bardi – ha approvato il programma regionale 2021-27 FESR FSE+: un miliardo di euro in arrivo per la Basilicata – che si aggiunge al miliardo e quattrocento milioni del PNRR – per creare nuovi posti di lavoro, sostenere le imprese del nostro territorio e attrarre nuovi investimenti”. L’altra notizia comunicata da Bardi è la seguente: “L’Istat – scrive il governatore – certifica che in Basilicata a novembre c’è l’inflazione più bassa d’Italia (dopo la Valle d’Aosta): la nostra strategia sulle bollette sta funzionando, soprattutto a tutela delle famiglie più deboli, che maggiormente risentono dell’aumento dei prezzi, in economia si dice che l’inflazione è la tassa sui poveri. La Basilicata guarda avanti e non vuole tornare indietro”.