25enne muore al San Carlo di Potenza per una grave forma di tubercolosi. Gara di solidarietà da Sasso di Castalda

Una vera e propria gara di solidarietà per Momodou Bah, un giovane di 25 anni originario del Gambia, deceduto ieri all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Il giovane è stato ospite per tre anni in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Sasso di Castalda. E da questa comunità è partita una raccolta fondi, affinché la salma del giovane potesse raggiungere la sua famiglia e il Gambia. Il giovane tre settimane fa ha raggiunto Potenza, dopo che un amico lo aveva contattato per aiutarlo a trovare un lavoro. Ma giunto alla stazione centrale del capoluogo di regione, si è sentito male. Intervenuta l’ambulanza, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso lo hanno immediatamente trasferito al San Carlo. Dov’è morto causa di una grave forma di tubercolosi intestinale. È possibile donare recandosi presso il locale “Antico Caffè” di Sasso di Castalda o in alternativa on-line sul sito di GoFoundMe cercando la campagna di raccolta fondi denominata “Let’s repatriate his body’s 2 Gambia 4 final salut”. È stata già raccolta la somma di 1500 €. “Un ragazzo straordinario che ha condiviso con la comunità sassese tre anni della sua vita. Siamo dispiaciuti per quanto accaduto, un abbraccio ai familiari”, ha dichiarato il sindaco Rocchino Nardo a Melandro News.

Claudio Buono