Tragedia sulla Tito-Brienza dopo un incidente frontale. Morto un 68enne, in rianimazione un 58enne

E’ tragico il bilancio dell’incidente verificatosi questa mattina, poco dopo le ore 9, sulla Strada Statale 95 Tito-Brienza. Due auto, poco prima dello svincolo per Sasso di Castalda, nel territorio di Satriano di Lucania in direzione del territorio sassese, si sono scontrate. A perdere la vita un uomo di 68 anni, di Sant’Angelo Le Fratte, apparso subito in gravissime condizioni incastrato nell’abitatolo, deceduto subito dopo l’arrivo in ospedale al “San Carlo” di Potenza. L’uomo era alla guida di una Fiat Punto, che si è scontrata con una Fiat Panda, occupata da un uomo di Spinoso. Si tratta di un 58enne che è ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione del nosocomio potentino. L’incidente si è verificato al Km 11+700. La segnalazione pervenuta al 115 da un Vigile del fuoco in transito e libero dal servizio, ha permesso di inviare sul posto due squadre, provenienti dalla sede centrale di Potenza e dal distaccamento di Villa d’Agri. Oltre ai caschi rossi, sul posto anche i Carabinieri, Polizia Stradale, Anas e il 118 Basilicata Soccorso, anche con l’eliambulanza. Una comunità, quella di Sant’Angelo Le Fratte, sotto shock per la morte del 68enne, conosciuto da tutti. Un’altra, quella di Spinoso, preoccupata per le condizioni in cui versa il 58enne, che resta sotto la stretta osservazione dei sanitari.

La strada per alcune ore è rimasta chiusa con il traffico deviato sulle arterie secondarie. Stando ai primi accertamenti, la Panda e la Punto avrebbero impattato frontalmente. I Vigili del Fuoco per l’estrazione hanno utilizzato cesoie e divaricatori, per poi provvedere anche alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi.

Claudio Buono