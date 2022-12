C’è sempre più interesse dall’estero per i meravigliosi luoghi della Basilicata. L’ultimo “omaggio” è dedicato alla bellezza di Castelmezzano, che giganteggia sulla copertina della prima guida in inglese che presenta al mondo i 330 borghi più belli d’Italia. Ovviamente, c’è Castelmezzano. A renderlo noto è il sindaco Nicola Valluzzi. Nella foto in pagina la copertina della guida.