Il giovane pugile di Tito Michele Buono convocato nella Rappresentativa Campania FPI

Grande soddisfazione per il giovane pugile Michele Buono di Tito, che è stato convocato nella Rappresentativa FPI (Federazione Pugilistica Italiana) della Campania con il maestro Gianluigi Moffa. E domenica 11 dicembre salirà sul ring per sfidare la Rappresentativa FPI Toscana. Sarà accompagnato all’angolo dal maestro Raffaele Munno. Michele fa parte del team Briganti-Nerone ed è un allievo del maestro Simone, che definisce il giovane titese “un piccolo grande Brigantaccio che con perseveranza, voglia di crescere e desiderio di raggiungere un sogno ha ricevuto per questo Natale il regalo più bello che un giovane uomo, atleta e pugile potesse meritatamente ricevere”. Gareggerà a Grosseto.

Redazione