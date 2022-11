Mondiali di calcio: i bomber più attesi a Qatar 2022

L’attesa per il debutto dei Mondiali di calcio in Qatar aumenta sempre più: si tratterà della prima edizione della storia ad essere giocata nei mesi invernali, causando un blocco dei principali campionati europei (quantomeno delle leghe maggiori, la Serie B italiana, ad esempio, non subirà stravolgimenti a livello di calendario). Gli impegni calcistici sono perciò maggiormente concentrati rispetto alle precedenti annate e per molti versi questo renderà imprevedibile l’esito del Mondiale: i calciatori arrivano a disputare la Coppa del Mondo nel momento della stagione in cui la forma fisica è migliore. Questo elemento, almeno sulla carta, dovrebbe garantire sicuro spettacolo all’interno della massima competizione mondiale.

Tra i bomber più attesi di Qatar 2022 è impossibile non menzionare Karim Benzema, fresco vincitore con plebiscito del Pallone d’Oro grazie a una stagione da dieci e lode disputata con la casacca del Real Madrid. Ora l’attaccante si appresta ad indossare la divisa della Francia, maglia con cui ha avuto un rapporto più che travagliato causando la mancata convocazione per quasi 6 anni (a seguito del coinvolgimento in un’inchiesta giudiziaria per un ricatto ad un ex compagno di nazionale, Valbuena). Benzema potrebbe essere accompagnato da Olivier Giroud: il centravanti del Milan sta vivendo un ottimo periodo di forma ed è attualmente l’attaccante francese più prolifico con la maglia dei Blues. Sono due elementi che però non sembrano essere sufficienti per il CT. Didier Deschamps, che non ha ancora rotto gli indugi e la convocazione della punta rossonera è tutt’altro che certa. La concorrenza nel reparto offensivo francese non manca, con Griezmann e Mbappé che potrebbe completare un comparto d’attacco estremamente pericoloso.

La Francia diventa così di diritto una delle nazionali pronte a concorrere per la vittoria del titolo Mondiale, che potrebbe essere il secondo consecutivo dopo il trionfo a Mosca. Sono però numerose le papabili vincitrici: il panorama delle scommesse sui Mondiali di calcio indica come una delle favorite assolute per il successo finale l’Argentina. Anche in questo caso il reparto offensivo è di primordine: Lionel Messi e Lautaro Martinez su tutti, accompagnati da Angel Di Maria e Paulo Dybala: entrambi al momento sono ai box per infortunio, il trequartista bianconero potrebbe recuperare mentre resta più complicata la presenza della Joya. Messi ha già annunciato che questo sarà il suo ultimo Mondiale con la maglia dell’Albiceleste, un incentivo in più per conquistare il titolo che manca da Messico 1986.

Altrettanto quotata è il Brasile, forse tra le selezioni che vantano una rosa colma di stelle internazionali in ogni reparto: Neymar, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Danilo, Casemiro, Thiago Silva e Allison ne sono un esempio. Il percorso per arrivare a Qatar 2022 è stato perfetto e senza nessun intoppo: nessuna sconfitta durante le partite di qualificazioni ed il girone è stato vinto con 6 punti di vantaggio sulla seconda. La nazionale verdeoro è la più vincente e vanta il record di Coppe del Mondo (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), dall’ultima vittoria sono però passati vent’anni e questa edizione potrebbe essere quella giusta per tornare sul tetto del Mondo.