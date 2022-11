Le prossime storie di Topolino saranno ambientate in Basilicata

Cosa ci fa Topolino tra i Sassi di Matera? Cosa ha spinto l’intrepido personaggio creato nel 1928 da Walt Disney e Ub Iwerks, ad avventurarsi tra i tesori storici e naturalistici custoditi sul territorio della Basilicata? Le risposte a queste domande sono da trovare nella nuova iniziativa recentemente presentata al Lucca Comics & Games: un progetto editoriale nato con l’intento di promuovere le bellezze paesaggistiche della Lucania, scegliendo il fumetto come strumento di risonanza.

TOPOLINO TRA I SASSI DI MATERA – Presentato lo scorso 29 ottobre all’interno del calendario della kermesse toscana, il progetto prevede la pubblicazione di cinque storie di Topolino, ognuna delle quali ambientata in uno dei cinque parchi storici della Basilicata: Parco regionale della Murgia materana e delle chiese rupestri (con Matera e i Sassi); Parco regionale di Gallipoli Cognato e Dolomiti lucane; Parco regionale del Vulture; Parco nazionale del Pollino; e Parco Nazionale dell’Appennino lucano Val d’Agri Lagonegrese. Tutte straordinarie scenografie del variegato paesaggio lucano, ora pronte a ospitare le avventure del personaggio più amato di casa Disney.

FUMETTO E PROMOZIONE TURISTICA – Ad annunciare l’iniziativa nel corso del Lucca Comics sono stati Antonio Nicoletti, direttore generale di APT Basilicata, Giuseppe Palumbo, responsabile dell’area Comics del programma Basilicata Comics and Games di APT, Francesca Pavone, editor di Panini/Disney, e Gianpaolo Soldati, disegnatore della prima storia, dal titolo Topolino e il segreto dei Sassi, con una copertina che richiama direttamente gli antichi rioni di tufo. “Per il secondo anno consecutivo siamo a Lucca, perché fumetti e giochi sono un potente strumento non solo di intrattenimento, ma anche di comunicazione e, in alcuni casi, di promozione e diffusione culturale”, ha commentato Nicoletti. “Ecco perché grazie al supporto di due esperti, Giuseppe Palumbo per il settore dei fumetti e Silvio Giordano per quello del gaming e dell’arte digitale, stiamo costruendo progetti che mettono insieme promozione territoriale, cultura e divertimento. Abbiamo iniziato la scorsa estate con la mappa di Minecraft ‘Metapontum‘, grazie alla collaborazione con MakerCamp, e quest’anno presenteremo i progetti tutti lucani di Pino’s Way e X-Parks, dedicati ai nostri parchi e realizzati grazie al progetto ‘Ambiente Basilicata‘ della regione. Ma la notizia che più ci inorgoglisce in questa edizione è che la Basilicata avrà come ospiti d’eccezione Topolino e la banda Disney, in cinque storie che usciranno sul settimanale a fumetti più diffuso d’Italia. Quasi un milione e trecentomila lettori a settimana, un pubblico di tutte le età e soprattutto un’icona della cultura internazionale”.

LE PAROLE DI GIUSEPPE PALUMBO – Sulle potenzialità comunicative del fumetto, e sulle abilità della nona arte di veicolare contenuti a un pubblico variegate e intergenerazionale, si è soffermato anche Giuseppe Palumbo: “Gli ultimi dati sulla vendita dei fumetti sono assai incoraggianti”, ha dichiarato il responsabile del programma di promozione turistica Basilicata Comics and Games. “Basti pensare che nel 2021 il mercato del fumetto è cresciuto del 95% e il valore delle vendite per l’anno scorso ammonta a circa 155 milioni di euro. Da questi numeri si comprende quanto sia importante comunicare anche attraverso questi strumenti. L’idea è quella di intercettare un pubblico che è molto attento ai contenuti, considerato che spesso si tratta di collezionisti e di viaggiatori”.

LA PRIMA STORIA DI TOPOLINO IN BASILICATA – In merito al progetto è intervenuta anche Francesca Pavone, editor di Panini, la casa editrice italiana che detiene i diritti del settimanale Disney e che pubblicherà i vari albi nel corso dei prossimi mesi. “Topolino raggiunge lettori di tutte le età, dai più giovani ai collezionisti. Il nostro obiettivo è anche quello di valorizzare il territorio italiano. Lo abbiamo fatto ad esempio con alcune storie legate a Dante per Ravenna e Forlì, oppure con storie dedicate a Leonardo da Vinci con ambientazioni fra Roma, Firenze e altre città. Ora abbiamo pensato di ambientare cinque storie in Basilicata trasformate dal nostro sceneggiatore, Francesco Artibani. In questa prima storia che uscirà il 9 novembre Topolino andrà a Matera e nel Pollino. Le altre quattro usciranno fra la fine dell’anno e primi mesi del 2023”. Il disegnatore del primo albo, Giampaolo Soldati, ha detto di essere subito stato trascinato dall’entusiasmo di disegnare una storia ambientata in Basilicata. “Se c’è stata una difficoltà è stata quella di trasformare in fumetto un paesaggio così fortemente identitario”, ha dichiarato l’autore Disney. “Un passaggio fondamentale per chi fa il nostro lavoro è quello di trasformare la realtà nel linguaggio del fumetto, senza cadere nella trappola di dare un’immagine estremamente realistica. Dobbiamo sempre tenere conto di un equilibrio che ci deve essere fra fantasia e realtà perché è quello che il lettore del mondo Disney va cercando”. Sul numero in uscita il 2 novembre sarà presente un editoriale dedicato al Parco del Pollino, mentre il 9 novembre uscirà la prima storia con la copertina dal titolo Topolino e il segreto dei Sassi.

