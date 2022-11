Incidente frontale causato dalla nebbia. Perde la vita un giovane di Brienza, ferite altre due persone

Una tragedia quella che si è consumata in Puglia, a Surano, in provincia di Lecce. Dove ha perso la vita nella serata di ieri un ragazzo di Brienza, Alessandro Santoro, di 32 anni. Un impatto violento tra due auto nella tarda serata a quanto pare causato dalla nebbia. L’incidente si è verificato lungo la Statale 275, nei pressi del centro commerciale di Surano. A impattare una Fiat Punto e una Opel Tigra. Ferite altre due persone, un ragazzo, in codice rosso all’ospedale di Lecce, e una ragazza. E’ accaduto poco prima della mezzanotte. Si sarebbe trattato di un incidente frontale, nel tratto di collegamento tra Nociglia e Montesano. Sul posto immediato l’intervento del personale del 118, accorso assieme ai Vigili del Fuoco per i primi soccorsi e i Carabinieri del comando provinciale di Lecce.

Le manovre di salvataggio si sono rivelate vane: il giovane è morto sul colpo. La salma del giovane è stata trasferita nella camera mortuaria dell’Ospedale di Lecce, così come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, Alberto Sancatatterina. In mattinata previsto l’incarico al medico legale per l’autopsia. I due mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro. Lutto e incredulità a Brienza, dove vive la famiglia e i genitori di Alessandro, che hanno avuto la notizia dai Carabinieri.

Il giovane da qualche tempo lavorava in Puglia come operatore socio sanitario, dopo la laurea a Bari.

Claudio Buono