Picerno, sabato si presenta l’associazione “La Rete”. Ospite d’onore Maria Grazia Cucinotta

Domani, sabato 5 novembre, alle ore 11:00, presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale in Piazza Plebiscito a Picerno, sarà presentata alla stampa l’Associazione culturale ricreativa “La Rete”

“Sono più le cose che ci uniscono, che quelle che ci dividono. In tempi di crisi, i saggi fanno ponti e gli sciocchi innalzano barriere”. “Facendo mia questa riflessione dell’attore, drammaturgo e produttore cinematografico statunitense Chadwick Boseman – sottolinea il presidente dell’Associazione ‘La Rete’ Antonio Marrese – voglio sottolineare che è l’unione, il dialogo, la conoscenza, la cultura e l’impegno sociale, il DNA di questo sodalizio di recente istituzione. L’Associazione parte da questo ideale per costruire la sua attività e il suo impegno. Non vuole né sovrapporsi né sostituire l’operato, utile e prezioso, di tutti gli organismi che incontrerà sul suo cammino e che hanno una storia più lunga e una esperienza consolidata. ‘La Rete’ si propone quale fonte di comunicazione e di rete. E per raggiungere questo obiettivo faremo leva su due importantissimi valori, quello culturale, così da accompagnare quanti condivideranno il nostro progetto nella conoscenza, nella bellezza e nell’arte, e quello sociale, per creare momenti di incontro, svago, aiuto e impegno civico. Il tutto con una attenzione particolare al territorio e alle sue molteplici ricchezze, spesso non valorizzate”. “Ciò che libera l’uomo dalla schiavitù dell’ignoranza è la cultura nelle sue molteplici forme – evidenzia Marrese – e ciò che unisce l’uomo è l’impegno sociale nei suoi svariati volti”.

Alla conferenza stampa interverranno: Maria Grazia Cucinotta, madrina dell’evento attrice e produttrice cinematografica, Don Tonino Palmese, Docente di Teologia all’Università Pontificia di Napoli, e di Pedagogia al “suor Orsola Benincasa”, Presidente della fondazione Polis per i familiari vittime della criminalità ed Eduardo Lombardi, Avvocato del Tribunale Apostolico della Rota Romana e dello Stato della Città del Vaticano, Cassazionista. Al termine dell’incontro l’inaugurazione della sede.