Ciclista del Potentino investito in Calabria, ferito gravemente. E’ caccia all’auto pirata

E’ caccia al pirata della strada nel cosentino, dove un ciclista di Lauria, 54 anni, è stato investito mentre percorreva con la sua bici la Strada Statale 18. Tutto è successo nei pressi dello svincolo per Cirella di Diamante, in provincia di Cosenza. Il ciclista lauriota è stato investito in un tratto dove la carreggiata si restringe. La persona alla guida dell’auto non si è fermata, e a soccorrere il ciclista sarebbe stato subito dopo un automobilista di passaggio. Immediato l’allarme lanciato e sul posto è giunta l’eliambulanza dell’ospedale di Cosenza, che ha trasferito il lauriota, in gravi condizioni, all’ospedale “Annunziata”. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Scalea, che stanno indagando per risalire all’auto pirata. Presente anche la Polizia Stradale.

Claudio Buono