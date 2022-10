Sorpresa sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Un cinghiale

Sono talmente tanti che galoppano anche sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Stiamo parlando dei cinghiali, che ormai aumentano sempre di più mentre da pochi giorni si è aperta la caccia proprio al cinghiale. Sa dell’incredibile il video girato nei giorni scorsi da un ragazzo di Picerno, nel tratto del raccordo autostradale a cavallo tra Basilicata e Campania, tra i territori di Vietri di Potenza e Buccino, a pochi chilometri dall’uscita per il centro salernitano, in direzione Salerno. Un cinghiale, che dal video si nota dalle grandi dimensioni (presumibilmente almeno 100 chili di peso), che galoppa senza sosta sulla carreggiata, tenendo rigorosamente la destra. Decine le auto costrette a rallentare per evitare l’impatto con il mammifero. Che dopo centinaia di metri di corsa sul raccordo, è riuscito a rientrare nei boschi ai lati della strada. Un pericolo serio anche per la viabilità, e non solo per le colture. Ecco il video.

Claudio Buono