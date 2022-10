Potenza, cede la strada e camion finisce in una voragine

Vigili del fuoco del Comando di Potenza in data odierna alle ore 09.30 circa, sono intervenuti in via Sabbioneta nel comune di Potenza, per recuperare un mezzo della raccolta dei rifiuti che era rimasto bloccato.I VV.F. giunti sul posto hanno trovato un compattatore impossibiliato a muoversi per un cedimento del manto stradale, causato da una perdita d’acqua. I VV.F. utilizzando un’autogrù, hanno provveduto a rimettere sulla sede stradale il mezzo pesante. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada ed un’autogrù per un totale di sette unità. Sul posto Polizia Locale, Ufficio Tecnico Comunale e il personale dell’Acquedotto Lucano.