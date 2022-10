Atti persecutori nei confronti dell’ex sindaco di Balvano Costantino Di Carlo. Uomo rinviato a giudizio

Si sarebbe reso protagonista di atti persecutori, o meglio stalking, nei confronti dell’ex sindaco di Balvano, Costantino Di Carlo. Per questo motivo, un cittadino balvanese, F.Z. le iniziali, è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Potenza e dovrà rispondere di questo reato. Di Carlo, per quindici anni sindaco di Balvano e attuale consigliere comunale di opposizione, è difeso dall’avvocato Armando Dereviziis. In particolare negli ultimi anni del suo mandato, Di Carlo sarebbe stato oggetto di una serie di comportamenti non proprio consoni e rispettosi, riconosciuti come atti persecutori. Una serie di comportamenti assunti dall’uomo nei confronti dell’ex Sindaco, che ha portato al giudice per le udienze preliminari di Potenza, Salvatore Pignata, a decidere per il rinvio a giudizio, a scioglimento della riserva a seguito dell’udienza tenutasi a Potenza nei giorni scorsi. La prima udienza del processo si terrà a novembre. “L’esposizione di tanti anni trascorsi in politica e nella Amministrazione Pubblica portano con se, inevitabilmente, tanti momenti positivi, e purtroppo, altrettanti negativi”, ha dichiarato a Melandro News Di Carlo, aggiungendo: “Tanti anni in trincea insegnano, però, anche a sopportare, tollerare, denunciare e attendere con fiducia l’operato della Magistratura. Certo, nessuno è colpevole fino a condanna definitiva, ma questo primo passo della Magistratura mi auguro possa servire quantomeno a far moderare la ferocità”

Claudio Buono