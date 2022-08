Casa Surace cerca nuovi amici in tutta Italia per un nuovo progetto

Per la candidatura basta inviare un video di presentazione

In occasione di un nuovo progetto, partirà nel mese di agosto la chiamata per nuovi amici della famiglia più allargata di Italia! Casa Surace, factory composta da una community di oltre 4 milioni sul web, organizza un casting per nuovi talent da inserire nei prossimi lavori video.Le candidature saranno aperte dai primi giorni di agosto e sono rivolte a ragazz* maggiorenni, provenienti da tutta Italia senza limite di età. “Senti di saper recitare, pensi di essere un giovane talento della risata oppure sai parlare un dialetto in modo simpatico, hai delle abilità sul web ed hai voglia di metterti in gioco con uno stile personale e spontaneo, mandaci un video”. Ci si potrà candidare attraverso l’invio di un breve video di presentazione nel quale racconti chi sei a mostri che sai fare. Non si pongono limiti alla creatività.

Il self tape si potrà inviare al numero whatsapp 345-5013158

BIO DI CASA SURACE – Casa Surace è nata del 2015 dall’incontro tra ragazzi e ragazze di Napoli e Sala Consilina. Come factory e casa di produzione, Casa Surace realizza i propri progetti facendo leva su cinema, teatro e nuovi linguaggi mutuati dalla rete, mantenendo sempre il giusto equilibrio tra spontaneità, satira leggera e divertimento. Casa Surace è oggi una “famiglia allargata” composta da una community di oltre 4 milioni sul web ; ha totalizzato più un miliardo di visualizzazioni su Facebook e YouTube; ha collaborato con i più importanti brand nazionali e internazionali, ha pubblicato un romanzo dal titolo “Quest’anno non scendo” (2018) edito da Sperling&Kupfer ed “Il Manuale del Fuorisede” ( 2020) edito da Panini. Mossa dalla voglia di far conoscere i migliori prodotti e la varietà regionale dell’Italia intera, nel 2020 ha lanciato il progetto “Staisciupacco”, una serie di pacchi a tema contenenti prodotti agroalimentari tipici ma anche gadget ed oggetti unici che è possibile ricevere direttamente a casa, ovunque vi troviate. Il tutto sempre seguendo lo stesso spirito-guida, ossia esplorare il mondo dell’intrattenimento a tutto tondo, online e offline.