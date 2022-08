Da Vietri di Potenza al Grace College Men’s Soccer negli Stati Uniti d’America

La storia del giovane di Vietri di Potenza, innamorato del calcio, che sta vivendo un sogno

Francesco, classe 2001, da qualche giorno si è trasferito negli Usa nello stato dell’Indiana. Per lui si tratta di un sogno che si avvera. Ha infatti preso il via la sua doppia attività, una importante esperienza di vita: farà studi professionali e sarà atleta nel Grace College Men’s Soccer. Una esperienza che porterà Francesco a realizzarsi sia calcisticamente che lavorativamente. La carriera di Francesco è iniziata con le giovanili nel suo paese, Vietri di Potenza. Poi le esperienze in categorie superiori, come a Buccino, Ripacandida, Potenza, e anche a Matera, dove ha giocato in Serie C, e poi al Marmo Platano in Promozione Lucana. L’accesso all’importante College americano è arrivato dopo che Francesco è riuscito a superare diverse prove sia fisiche che scritte. Accesso arrivato anche a seguito dell’ottenimento, meritato, di una borsa di studio.

è partito per la sua doppia avventura d’avviamento agli studi professionali e alla nuova esperienza calcistica, nel Grace Collage Men’s Soccer. Un’emigrazione da “Terzo Millennio”, da cui magari il buon Francesco, tornerà tra qualche anno, con doppia realizzazione, quella lavorativa e quella calcistica. Prima di partire, è stato festeggiato in famiglia. E non sono mancati i ringraziamenti alla sua famiglia, a papà Anselmo e mamma Vita e a tutti i suoi amici.

L’avventura americana è iniziata. Ed è un grande soddisfazione sapere di un giovane lucano che è riuscito ad arrivare lì dove per molti è ancora un sogno.

Claudio Buono