Zaini personalizzati sportivi o per il tempo libero, guida alla scelta

Sono realmente tanti gli utilizzi che si possono fare di uno zaino, strumenti che esistono da sempre e che rappresentano un supporto di grande utilità in diverse situazioni. Quando si parla di zaini viene subito alla mente il discorso relativo alla scuola. Nel caso di adolescenti soprattutto che frequentino medie o superiori.

Ma gli zaini possono essere utilizzati in tanti contesti, a partire da quello sportivo, per chi pratica attività, fino a quello di strumento si supporto per la vita quotidiana, utile ad esempio a chi deve, per lavoro, portarsi dietro sempre il proprio pc. Tra tempo libero, lavoro e sport in sostanza, sono veramente molteplici i campi di utilizzo di uno zaino.

Si sta parlando poi di uno strumento che può essere personalizzato e diventare un veicolo di marketing, non a caso utilizzato spesso come gadget dalle aziende di ogni dimensione. In questo caso il riferimento è agli zaini personalizzati, quelli che vengono ‘griffati’ con il logo di una azienda così da andare a promuoverla. Gli zaini personalizzati possono essere stampati non solo con il logo ma anche con la creatività del brand, avendo un’ampia area per la customizzazione. Possono essere omaggiati con all’interno altri gift, magari per i bambini, in modo da diventare contenitori di altri gadget aziendali.

Personalizzati, per l’ufficio, pieghevoli: quanti modelli di zaino

Al di là della personalizzazione o meno, sono realmente tanti i modelli di zaini che si possono trovare oggi sul mercato: comodi, ergonomici, creati com materiali più o meno resistenti e finanche sostenibili, per chi pone attenzione anche alla questione ambientale. Parlando di modelli non c’è che l’imbarazzo della scelta: esistono zaini a tracolla, zainetti piccoli, zaini pieghevoli, borsette, con chiusura a cinghia o con le zip.

La scelta dipende dall’utilizzo che si va a fare dello zaino; se è per uso sportivo ad esempio può valere la pena puntare su un modello resistente, soprattutto nel caso di trekking (esistono modelli specifici, non a caso). Si pensi poi a chi, ad esempio, ama correre e ha necessità di uno zaino per mettere dentro tutto l’occorrente: si dovrà andare a scegliere quindi un modello che abbia il giusto spazio per inserire le scarpe da ginnastica di ricambio.

Quale materiale scegliere

Un universo di prodotti la cui scelta passa anche dal materiale, e anche qui ce ne è per tutti i gusti. I zaini più diffusi per uso comune sono probabilmente quelli in tela, tradizionale. Ma si potrebbe optare per un modello in pelle, molto più elegante e adatto ad essere usato anche in occasioni più formali.

Per chi pratica attività sportiva il consiglio è quello di ricorrere a zaini in nylon, che sono impermeabili e soprattutto molto resistenti. Ci sono poi modelli realizzati in materiali sostenibili, come nel caso della iuta, della canapa, di materiali organici riciclati o, perché no, di zaini second hand che vanno a dare una seconda vita ad un prodotto che, altrimenti, dovrebbe essere buttato e finirebbe per inquinare.