Regole d’oro per investire in Borsa

Quali sono le regole cui si dovrebbe attenere chiunque sia intenzionato ad investire i propri soldi in Borsa? Di recente è stata Aberdeen Asset Management a realizzare una snella guida in tal senso, “Le dieci regole d’oro per investire in azioni” con la collaborazione di Hugh Young. Andiamo ad elencarne alcune, le più importanti, per investire in Borsa con un buon margine di sicurezza.

Buon senso, innanzi tutto

La prima regola che occorre tenere presente, se non si vuole rischiare troppo in Borsa, è che occorre utilizzare il buon senso. Ad esempio, si dovrebbe conoscere ciò che si intende acquistare. Se si indirizza la propria attenzione sull’azione di un’impresa quotata, si dovrebbe andare a spulciarne i resoconti e i documenti aziendali, a partire dalle relazioni di bilancio per poi allargare l’esame alla concorrenza e alla situazione del mercato. Ad esempio, investendo oggi su un’azienda automobilistica che punta tutto sui modelli a benzina o sul diesel si va incontro ad una rotta sicura.

La diversificazione è fondamentale

Altro accorgimento che occorre non solo tenere in considerazione, ma adottare senza alcun ritardo, consiste nel diversificare il proprio portafogli d’investimento. In particolare, occorre suddividere tra titoli a rischio e asset in grado di regalare sicurezze.

Anche all’interno dei titoli azionari sarebbe il caso di variare i propri acquisti tra titoli di settori diversi. In particolare, segnaliamo che tra quelli attesi ad ottimi rendimenti nell’immediato futuro ci sono i titoli energetici legati alle fonti rinnovabili e all’economia green.

Scegliere il momento giusto per prendere posizione

Buon senso e diversificazione sono punti irrinunciabili per poter avere successo in Borsa. Altra regola che dovrebbe essere tenuta a mente è però quella rappresentata dalla scelta del momento giusto per entrare sul mercato, e anche per lasciarlo.

Troppi investitori insistono in comportamenti molto pericolosi, come quello tendente ad acquistare quando un titolo è in grande ascesa. Secondo gli esperti proprio quello è il momento più rischioso in assoluto. Arriva il momento in cui i trader passano all’incasso e solitamente lo fanno proprio quando il prezzo del titolo è alto. Occorre quindi cercare di prevedere la formazione del trend e non subirla.

La giusta allocazione delle risorse

Se non si hanno risorse enormi da investire in Borsa, occorre valutare un’altra regola aurea per poterlo fare con fondate speranze di ricavarne un profitto: non bisogna spendere tutto e subito. Spesso, infatti, sul mercato si vengono a formare occasioni improvvise, da cercare di sfruttare per tempo. Se però il proprio denaro è già stato tutto allocato non si hanno le risorse per poterlo fare. Perdendo di conseguenza il possibile affare.

Il money management è estremamente prezioso per riuscire ad assicurare fortuna al proprio investimento. È bene quindi cercare di non farsi prendere dall’entusiasmo e lasciarsi sempre in dote un certo capitale da destinare a nuove entrate nel proprio portafogli d’investimento. In definitiva, non è facile diventare un Warren Buffett, ma diventa impossibile provare a farlo senza seguire strategie adeguate.