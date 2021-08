Investimenti online: l’importanza di affidarsi a piattaforme sicure e certificate

Gli investimenti digitali rappresentano da qualche anno a questa parte una nuova opportunità di guadagno per piccoli e grandi investitori. Il successo del trading online ha reso necessaria una precisa regolamentazione, volta a proteggere gli investitori e a rendere le operazioni finanziarie digitali più sicure. Per tutti i traders è fondamentale dunque capire l’importanza di scegliere piattaforme sicure e quali sono i motivi che dovrebbero portare ad allontanarsi da quei broker che non rispettano le condizioni imposte dall’ente regolatore in Italia.

Autorizzazione della Consob

L’ente regolatore che si occupa di accertarsi che le piattaforme di trading siano conformi agli standard di sicurezza e di qualità imposti è la Consob. Secondo la legge in vigore al momento nel nostro paese, tutte le piattaforme che vogliono essere legali in Italia devono aver ricevuto l’autorizzazione della Consob. Innanzitutto, quindi, per fare trading online è opportuno verificare che il broker scelto sia regolamentato. Ogni piattaforma legale ha infatti un codice univoco attraverso il quale si può risalire alla licenza Consob.

La Consob effettua delle verifiche periodiche per accertarsi che le piattaforme inserite nell’elenco di quelle legali continuino a rispettare gli standard. In questo modo i clienti potranno sempre star certi di operare con una piattaforma sicura e di godere di un servizio di alta qualità.

Assistenza clienti professionale

Scegliere una piattaforma sicura e certificata significa anche poter contare su un servizio di assistenza clienti professionale. E’ normale avere dei dubbi o riscontrare dei problemi durante la propria esperienza di investimento: poter contare su dei professionisti a disposizione per risolvere i problemi migliorerà l’esperienza di investimento ed aiuterà a tenere al sicuro il proprio capitale.

Per ottenere maggiori informazioni sulla qualità del supporto clienti basta cercare online le recensioni dei traders che hanno utilizzato la piattaforma. Un elevato numero di recensioni positive è un ottimo segnale, anche perché si tratta di testimonianze disinteressate, non pubblicate per un tornaconto personale.

Strumenti finanziari ed assets a disposizione

Le piattaforme di trading ottengono la certificazione della Consob non solo perché sono piattaforme sicure, ma anche perché consentono ai loro clienti di operare con molteplici assets.

Ciascun broker può decidere di specializzarsi su particolari categorie di assets, ma in generale le migliori piattaforme consentono comunque di ottenere una valida differenziazione del portafoglio. Con il trading digitale è possibile anche operare con gli assets più innovativi, si pensi ad esempio agli investimenti in criptomonete ed a tutti gli strumenti finanziari cripto-correlati.

Fare trading online è sicuro?

Si è parlato di piattaforme di investimento sicure, è lecito chiedersi se in generale fare trading online possa essere considerata un’attività sicura. Come tutti gli investimenti finanziari, anche il trading non è un’attività esente da rischi: le normali oscillazioni di mercato e del valore degli assets possono comportare la riduzione del capitale di partenza e possono costringere gli investitori a dover fare i conti con delle perdite, che alcune volte possono anche diventare ingenti.

Il rischio non deve comunque fermare gli investitori, l’importante è diventare consapevoli dell’esistenza di questo rischio e fare in modo di riuscire a gestirlo. Come spiegato dagli esperti di TradingOnline.io, le piattaforme di investimento sicure mettono a disposizione dei loro clienti degli strumenti per la protezione del capitale. Uno di questi strumenti è il cosiddetto stop loss, funzione grazie alla quale i traders possono impostare la perdita massima che sarebbero disposti ad accettare: raggiunto il livello di prezzo dell’asset che porterebbe a quella perdita la posizione finanziaria viene chiusa in automatico dal sistema, in modo da evitare che ulteriori oscillazioni di mercato possano rendere la perdita maggiore.