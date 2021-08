Maratea, imbarcazione sommersa. Vigili del Fuoco intervengono: nessun disperso o presenza di carburante in mare

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, ieri, con il personale in servizio presso il presidio acquatico sulla costa tirrenica, durante il pattugliamento della costa notava una imbarcazione di piccole dimensioni scuffiata e parzialmente sommersa. A tal proposito, il personale intervenuto, allertava la Guardia Costiera di Maratea, la quale coordinandosi con i soccorritori acquatici, effettuavano le verifiche di eventuali dispersi in mare o presenza di serbatoi di carburante con esito negativo. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un battello pneumatico di soccorso per un totale di tre unità. Sul posto la Guardia Costiera di Maratea al coordinamento delle operazioni.