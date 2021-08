Donna potentina aggredita al mare. “Nessuno mi ha soccorsa, guardavano solamente”

“Attenzione. Immagini forti”. Si apre così il messaggio che Beatrice Lucrezia Orlando, professoressa potentina, ha scritto sulla sua bacheca Facebook, per denunciare un vero e proprio pestaggio nei suoi confronti. Il tutto è avvenuto a Tortora, in Calabria, dove la docente era in vacanza. Questo il suo messaggio. “Non guardare se si hanno problemi di qualunque natura. Aggredita. in mezzo alla strada da quattro vicini del mare. Senza motivo. Non aggiungo i commenti sulle varie. i lividi e i buchi in faccia sono il minimo. Ero in bici per I fatti miei. Neanche li conosco. Davvero. Non gli ho fatto niente. Mi hanno rotto anche i denti. Aggredita da quattro. Non fotografo il resto del corpo, devo davvero dire di dove sono? No. Non stranieri. Fa notizia oppure no? Vogliamo agire prima? nessuno vuole testimoniare. Nessuno mi ha soccorsa. Guardavano e non mi aiutavano”.

Un fatto agghiacciante. L’augurio è che venga sporta denuncia e che chi ha visto qualcosa, parli. Non può passare inosservato.

Claudio Buono