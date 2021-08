Evoluzione e crescita nel settore del cloud gaming

Nel settore dei giochi, i giochi basati su cloud hanno visto la popolarità più evidente soprattutto durante gli ultimi 2-3 anni, periodo che si allunga se guardiamo invece oltreoceano, visto che in Nordamerica in particolare il cloud gaming ha iniziato a prendere piede già nel corso del 2014-2015. I giocatori che utilizzano le piattaforme in formato cloud stanno aumentando di giorno in giorno allo stesso ritmo simile a quello degli abbonati Netflix nel 2020. Con il successo di software-as-service (SaaS) e platform-as-service (PaaS) che ha introdotto il modello adottato nei giochi settore come Gaming-as-service (GaaS) la tendenza si è diffusa rapidamente. Ciò rivoluzionerà l’industria dei giochi poiché molte aziende stanno pianificando di adottare questo modello nel prossimo futuro. Ad esempio il settore del cloud gaming aggira tutti i fastidiosi problemi affrontati dai giocatori come il tempo necessario per il download, l’archiviazione del sistema e la compatibilità per il corretto funzionamento del gioco. Invece di acquistare e scaricare un gioco, con il cloud computing lo riproduci in streaming.

L’accettazione dell’AR/VR sarà graduale ma proficua

Sebbene le persone abbiano familiarità con la realtà aumentata e la realtà virtuale (AR/VR) e ne siano persino affascinate, non è ancora riuscito a creare il ronzio che merita. Abbiamo visto Pokémon Go apprezzato da molte persone in tutto il mondo, tuttavia la tecnologia AR/VR non ha ancora raggiunto il suo picco. Gli sviluppatori trovano ancora difficile implementare questa tecnologia nei giochi e successivamente nei giochi mobili.Quali sono le sfide? Innanzitutto quello dei prezzi. Nel 2015, Samsung ha stretto una partnership con Oculus per progettare e fornire agli utenti Gear VR con smartphone a soli $ 99. Google e LG hanno seguito le orme offrendo prodotti simili. Da allora, non c’è stato molto contenuto e sviluppo in quest’area.

È uno scenario complesso in cui non c’è pubblico per AR/VR poiché gli sviluppatori non stanno lavorando a nulla di nuovo, motivo per cui non c’è nessun nuovo sviluppo. Come mai? Perché non c’è abbastanza pubblico interessato! Le attuali cuffie sono costose, poco potenti e ingombranti. Solo il tempo dirà se ci sarà presto un punto di svolta.

Gli altri giochi per dispositivi mobili free-to-start in pubblicazione

La maggior parte dei giocatori nel mondo sono giocatori occasionali e le società di giochi mobili si rivolgono a questi giocatori occasionali. Ciò che va notato è che i giocatori occasionali sono riluttanti e riluttanti all’idea di spendere soldi per giochi che pensano che non giocheranno in futuro. I giochi per dispositivi mobili più redditizi, come “Fate/Grand Order” e “League of Legends” possono essere scaricati e giocati gratuitamente, ma hanno molti acquisti in-app. Questa tattica è nota come free-to-start. Offre ai giocatori la possibilità di acquistare solo se lo desiderano, guadagnandosi la fedeltà al gioco dai giocatori free-to-play.

Discorso differente, ma parallelo quello del gioco online rivolto alle piattaforme delle sale da gioco virtuali. Il casinò roulette ad esempio è tra le realtà di gioco digitale più diffusa e conosciuta anche grazie alla sua app per mobile e alla funzione giocabile direttamente in modalità browser game.

Grafica e controlli miglioreranno in modo sempre più evidente

Mentre i nomi più celebri dell’industria dei giochi stanno entrando nel regno dei giochi mobili, gli sviluppatori di telefoni cellulari stanno prendendo nota e indirizzando le loro risorse verso il miglioramento dei loro dispositivi. Per offrire ai propri clienti una migliore esperienza di gioco, dovranno semplicemente investire in una grafica migliore. Inoltre, con lo sviluppo di giochi mobili che possono essere giocati offline, anche i dispositivi mobili dovranno avere più spazio di archiviazione e batterie che durano più a lungo.Inoltre, gli sviluppatori di giochi lavoreranno in sincronia con gli sviluppatori di dispositivi mobili per vedere come i controlli di gioco possono essere ottimizzati nel dispositivo e come tutto può adattarsi allo schermo del dispositivo. Alcuni controlli e funzionalità potrebbero essere rimossi o addirittura combinati con altri in modo che non diventino un ostacolo alla vista del gioco.

Quando le grandi aziende si spostano verso il mobile gaming

Call of Duty è tra i più grandi nomi dell’industria dei giochi a entrare nel mobile. Riot Games sta entrando anche nel regno dei giochi mobili. Hanno già reso disponibili Legends of Runeterra e TeamfightTactics per i giochi mobili. Secondo quanto riferito, Riot Games sta lavorando anche all’uscita di League of Legends: Wild Rift su dispositivi mobili. Proprietario di Riot Games, Tencent si sta spostando verso i giochi mobili con alcuni dei suoi migliori giochi come Arena of Valor e PUBG Mobile. Anche NetEase, una società di giochi nota per il suo notevole ruolo nella condivisione di giochi, ha introdotto giochi per dispositivi mobili immersivi come Identifica V e Rangers of Oblivion. Nelle ultime notizie sui giochi, Among Us ha preso d’assalto il mondo dei giochi mobili. Among Us è un gioco spiritoso di intrighi e omicidi che ha incoraggiato centinaia di migliaia di utenti a provare i giochi mobili e i giochi in generale. Per queste ragioni, se state pensando a quale sia il futuro dei giochi mobili, dovreste aspettarvi solo dispositivi sempre più efficienti e giochi più coinvolgenti man mano che la tecnologia di gioco mobile continua a migliorare.