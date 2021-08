A Sant’Angelo Le Fratte questa sera la prima delle tre serate di “Cantine in Blues”. Si continuerà fino al 7 agosto

Con la direzione artistica del Pignola in Blues, giovedi 5 Agosto a Sant’Angelo Le Fratte la prima delle tre serate di “Cantine in Blues”

Con la direzione artistica del Pignola in Blues, giovedi 5 Agosto a Sant’Angelo Le Fratte la prima delle tre serate di “Cantine in Blues”. Sul palco di Piazza dei Martiri si esibiranno Basilicata Connection e Niki Buzz Band. Basilicata Connection è il nome scelto per indicare alcune band emergenti locali che faranno da apertura a Niki Buzz, che ha inserito Sant’Angelo nel suo “Usa” Funk Rock Blues Italy Tour. Nome di assoluto prestigio internazionale, il suo curriculum, le sue collaborazioni e le produzioni a cui ha preso parte parlano per lui. Da anni calca la scena internazionale con numerosi tour, portando in giro per i palchi di mezzo mondo sonorità funk rock miscelate ad un anima blues molto marcata. Nel suo passato, oltre ad uno dei mostri sacri della musica mondiale come Mr James Brown, Tina Turner e molti altri oltre ad una fortunata collaborazione con i Vendetta, band icona del mondo hard rock anni 80/90. Un concentrato di divertimento e di energia per un concerto davvero imperdibile.

La formazione: Niki Buzz chitarra e voce, Mino Berlano basso, Gianpaolo Feola batteria. La manifestazione proseguirà venerdì 6 Agosto con Giuseppe Spedino Moffa e Soul Blues Connection e si concluderà sabato 7 Agosto con Betta e Luti e Joe Bastianich & la Terza classe. Per i concerti in piazza è necessaria la prenotazione sulla piattaforma eventbrite.