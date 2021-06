Sicurezza, giochi e App store

Quanto è sicuro l’App Store e internet?

A dire di un ingegnere informatico poco!

Infatti vi racconteremo cosa è successo negli Stati Uniti. Dietro un giochino di bambini scaricato dall’innocente figlio di Steven K. un semplice gioco apparentemente di scimmie celava una sorpresa. Infatti tramite delle sostituzioni informatiche da parte dei proprietari dell’App il gioco si trasformava in una vera VLT succhia sangue. Proprio delle slot online vere e proprie con la conseguente fortuna o sfortuna del gioco. Il sistema utilizzato dai proprietari di questa app di slot online era veramente complicato.

Ma come può l’App store permettere questo?

Il gioco era presenta in USA e cosa ancora più divertente che l’app era stata autorizzata come idonea per soggetti di almeno 4 anni. L’ingegnere informatico S.K. (mettiamo solo le iniziali) preoccupato ha subito eseguito formale reclamo alle autorità competenti per avere con urgenza la rimozione di questa app “truffa”. La cosa ancora più strana che prima che queste slot online sono state rimosse l’App store aveva concesso ben due aggiornamenti. Se ci rifacciamo alla policy dell’Apple store è possibile pubblicare giochi online soldi veri ma solo dietro approvazione e con autorizzazione statale. Cioè ogni stato sul gioco ha una propria legislazione.

L’ingegnere oltre ad avere denunciato alle Autorità competenti ha mostrato come il trucco era possibile trasformando un innocente gioco in slot online soldi veri. Brutto dirlo ma l’App store è stato diverse volte sugli oneri di cronaca per queste vicende.

Sicurezza e Giochi

Ma come può un colosso del genere non bloccare questi comportamenti?

Difficile rispondere ma siamo sicuri che il colosso statunitense prenderà a breve misure per combattere queste operazioni maligne.

Questa cosa infatti fanno proprio riflettere sulla sicurezza di internet nel 2021?!

Oggi nel 2021 la sicurezza è uno degli emblemi di internet. Su internet forse a causa della pandemia forse per la tecnologia che avanza sono letteralmente impennati i crimini. Ma come proteggersi ed essere sicuri su internet? Da studi statistici si è osservato che i crimini sono proprio dove passano soldi. Ad esempio alcuni casino online, piattaforme di trading e altro ancora. Ma possiamo subito dirvi che tutti i casino online autorizzati sono sicuri in quanto utilizzano metodi che tutelano il giocatore.

Le piattaforme di trading invece non tutte. Quasi nessuna ha una vera propria concessione sicura. Altro fenomeno molto pericoloso su internet è il revenge porno. Sarà per la chiusura costretta dal Covid sarà per il cambio dei valori nella società ma ad oggi anche questo è un serio pericolo che può ledere la serenità di un soggetto. Tutte minacce che purtroppo sono reperibili su internet appunto come questa app che metteva in pericolo la serenità di bambini.

Come proteggersi?

Partiamo dal ragionamento che in alcuni casi è difficile stabilire un metodo. Ma sicuramente ad esempio l’uso di piattaforme sicure è un buon metodo oppure evitare di condividere foto nei social è un altro buon metodo. Ma un metodo certo e studiato non esiste. Occorre sempre guardarsi e soprattutto vigilare sui bambini. Di sicuro nel 2021 si è assistito ad un picco dei crimini informatici.

Questo in una società tecnologica e sempre più spiccata e aperta alle procedure su internet non dovrebbe essere concesso!

La sicurezza quindi siamo noi stessi oppure le garanzie di un’autorizzazione di un ente di certificazione sicura come ad esempio nel caso dei giochi dell’Agenzia dei Monopoli.