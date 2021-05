L’approccio responsabile | il metodo più sicuro nell’online

Sulla rete troviamo diversi giochi. Siti di gaming, videogiochi, casino e altri passatempi. Tuttavia qualsiasi sia il tuo gioco un approccio responsabile è il metodo migliore. Diversi siti offrono infatti anche promozioni, sconti, offerte o bonus casino.

Questi in realtà sono degli incentivi per aderire alla piattaforma. Ma come si gioca in maniera responsabile?

ADM uno dei protettori del gioco online ha fatto diverse procedure proprio per tenere lontano il gioco illegale. Il peggiore nemico del metodo responsabile. Negli anni infatti diversi siti sono stati anche oscurati o comunque fatti scomparire dal mercato italiano. Bene!

Ma basterà questo per tutelare un giocatore?

Sicuramente chi vuole giocare online la prima cosa che deve fare è appunto quello di verificare se il sito offre gioco legale. Alla base di tutto ad esempio i casino online sicuri e autorizzati ADM sono garanzia di sicurezza. Per ADM si intende Agenzia delle dogane e dei monopoli. Fra i suoi compiti proprio la gestione del gioco pubblico del mercato italiano. Negli anni, ha posto in essere diverse azioni repressive per fermare il gioco illegale. Infatti chi vuole giocare sicuro dovrebbe proprio optare per siti controllati da questo ente. In Italia poi sono gli unici autorizzati e sicuri.

Infatti, rendersi conto se il portale è sicuro non è difficile. In genere nel footer hanno proprio il marchio dell’agenzia e il loro numero di concessione. Scegliere una piattaforma sicura inoltre è anche una garanzia sia di sicurezza ma anche di non alimentare il mercato illegale. Infatti un portale legale paga le regolare tasse in Italia e sia a livello fiscale che di sicurezza si è apposto.

Chi gioca in questi siti irregolari in genere con il suffisso finale .com rischia oltre alla multa che va da 51€ a 516€ rischia l’arresto fino a tre mesi.

Quali segnali quindi identificano un sito legale?

La presenza del logo di ADM nella home.

Il numero di concessione verificabile sempre dal sito di ADM

la presenza nel dominio di un finale .it

Inoltre questi siti autorizzati vietano il gioco ai minori di 18 anni proprio identificando il giocatore. Quindi, rispettano la normativa italiana e cosa più importante attraverso sistemi di sicurezza tutelano anche i depositi e prelievi.

Inoltre, naturalmente tutelano il gioco responsabile e utilizzano degli algoritmi specifici proprio a tutela del giocatore. Inoltre i giochi offerti sono certificati e quindi è impossibile incorrere in truffe.

Come ottengono l’autorizzazione ad esercitare in Italia?

Per l’ottenimento della licenza devono superare dei duri controlli. Ad esempio uno è la verifica del famoso RTP che deve garantire un ritorno al giocatore come legge vuole. Questa percentuale infatti è pubblica e verificabile. I siti non autorizzati invece non hanno nessuna garanzia e controllo. Spesso hanno licenze rilasciate in paesi fuori dall’Europa dove il concetto di sicurezza è ben lontano. Alcuni a volte anche dei software truccati che non rilasciano quasi nessuna vincita.

Cosa è il gioco responsabile?

Ogni piattaforma autorizzata e sicura ha una sezione specifica dedita al gioco responsabile. Il gioco può creare dipendenza, chiamata ludopatia, che porta alla perdita di soldi e all’accensione in genere di debiti. Le informazioni sulle piattaforme sicure concorrono al gioco responsabile quindi a dire al giocatore come difendersi e proteggersi. Un sito non autorizzati, invece, non ha scrupoli e in genere incita anche al gioco.

Un gioco responsabile è un gioco divertente che non supera mai le proprie possibilità.