Vaccinazioni anti-Covid, Basilicata al 7° posto in Italia per popolazione vaccinata. Bardi: “Vaccinare tutti quanto prima”

Secondo i dati della Fondazione Gimbe, la Basilicata è al 7° posto – tra le Regioni italiane – per popolazione vaccinata. Il 12,1 % dei lucani ha ricevuto il ciclo completo del vaccino, la prima dose al 18,1 %. “Il nostro obiettivo – ha sottolineato il governatore Vito Bardi – è fare sempre meglio e vaccinare tutti quanto prima. Questo dato così gratificante lo voglio condividere con tutti i lucani che hanno reso possibile questo risultato straordinari”. Ricordiamo che la Fondazione Gimbe è un’organizzazione indipendente che dal 1996 promuove l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche. Da lunedì 17 maggio anche in Basilicata saranno aperte le vaccinazioni per gli over 40.

Intanto, in Basilicata sono 242.270 le dosi somministrate, rispetto alle 291.805 ricevute, pari all’83 %. La percentuale di somministrazione a livello nazionale è all’87,2 %. Alle spalle della Basilicata ci sono la Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. In terra lucana la fascia di età che ha ricevuto più dosi di vaccino è quella dagli 80 agli 89 anni, con 60.730 dosi. A seguire 70-79 con 43.767 dosi. L’aggiornamento è delle ore 21 di ieri, 13 maggio.

