Dopo oltre due mesi la Basilicata pronta a passare in ‘area gialla’: l’RT scende a 0.82. Si attende ordinanza del ministro Speranza

7.5.2021, ore 12:45 – Dopo oltre due mesi (dal 28 febbraio), la Basilicata è pronta a tornare in ‘area gialla’, almeno stando agli ultimi dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, dovrebbe firmare già nel pomeriggio l’ordinanza per il cambio di colore, ma bisogna attendere l’ufficialità ed un’attenta analisi dell’ISS e del Ministero della Salute. Ma i numeri fanno pensare, e danno quasi per scontato, la zona gialla. Infatti, secondo l’ultimo monitoraggio, presentato stamattina dall’Istituto Superiore di Sanità, la classificazione complessiva di rischio per la Basilicata è “Bassa”. Nell’ultima settimana (26 aprile-2 maggio) sono stati segnalati 906 casi, con un calo di quasi il 14 % rispetto alla settimana precedente. L’RT è stato stimato a 0.82, mentre nell’ultimo monitoraggio (che aveva lasciato la Basilicata in arancione) era a 1.02.

Per quanto riguarda le altre regioni, le uniche due che potrebbe essere ‘arancioni’ la Valle d’Aosta e la Sicilia. Probabilmente nessuna regione sarà classifica ‘area rossa’. Segno di un lento ritorno alla normalità. Dati alla mano, pare scontato un cambio di colore anche per Puglia e Calabria, pronte a passare in ‘giallo’. Resta in bilico la situazione della Sardegna, in fase di analisi.

Le nuove ordinanze, attese per il pomeriggio, andranno in vigore da lunedì 10 maggio.

Claudio Buono