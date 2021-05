Potenza, scoperto in auto con capi di abbigliamento contraffatti: denunciato un campano. E’ il secondo episodio in pochi giorni

A Potenza, nell’ambito dell’attività di contrasto al diffuso fenomeno del commercio di capi di abbigliamento riportanti marchi contraffatti, personale della Squadra Amministrativa e della Squadra Volante della Questura potentina, a seguito di un controllo effettuato in città ad una autovettura intercettata nel centro cittadino, ha segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Potenza un uomo, proveniente dalla vicina Campania, perché responsabile del reato previsto dall’art. 474 codice penale, poiché deteneva, ai fine della vendita prodotti nazionali ed esteri con marchi o segni distintivi contraffatti. Nel corso del controllo, gli operanti rinvenivano celati all’interno del bagagliaio dell’autovettura circa 100 capi di vestiario, perlopiù T-Schirt e Jeans, contrassegnati da note griffe nazionali ed estere confezionate e pronti per essere immessi nel mercato illecito. Il materiale in questione che qualora fosse stato commercializzato avrebbe potuto procurare un profitto di oltre 3.000 euro è stato sottoposto a sequestro.

In pochi giorni, si tratta della seconda denuncia ai danni di una persona e sequestro di capi di abbigliamento falsi. Nei giorni scorsi, infatti, la Polizia Locale di Potenza ha denunciato un uomo che al mercato mensile vendeva roba contraffatta.

redazione