Uno sguardo al mercato delle criptovalute

Un rapido viaggio nel mercato delle criptovalute, le monete virtuali che stanno spopolando in questi ultimi mesi. Decenni fa, quando i primi (pochi) rivoluzionari investirono nel mercato delle criptovalute, erano visti come una sorta di alieni, c’erano più speculazioni e dubbi che incoraggiamento o anche una giusta comprensione di come funzionasse quel mercato.

Oggi la realtà è di tutt’altra matrice e le criptovalute stanno assistendo a una tendenza differente fatta di molto clamore, prime pagine dei giornali e tanti investitori (anche soggetti istituzionali) che stanno cercando di entrare nel business.

Il mondo sembra essere diviso in due distinti gruppi: da una parte vi è chi comprende e ama le criptovalute per il futuro decentralizzato che possono offrire; dall’altra, ci sono i loro detrattori, che forse non conoscono a pieno il loro meccanismo reale, quindi il modo in cui funzionano.

Oggi sono tante le criptovalute presenti sul mercato se il Bitcoin è la più famosa, a livello globale, oltre che la più quotata sui mercati in termini di valutazione, alle sue spalle si stanno facendo largo altre monete digitali.

Eos

Eos è un un sistema decentralizzato basato su blockchain che consente lo sviluppo, l’hosting e l’esecuzione di applicazioni decentralizzate su scala commerciale sulla sua piattaforma. in sostanza Eos supporta tutte le funzionalità di base richieste per consentire alle aziende e ai privati di creare applicazioni basate su blockchain. La criptovaluta di Eos è Eos token; monete digitali molto richieste in questo momento al punto che stanno nascendo tanti siti (exchange) che consentono di comprare Eos.

Ethereum

Ethereum è la tecnologia gestita dalla comunità che alimenta la criptovaluta, l’etere (ETH) e migliaia di applicazioni decentralizzate. Nata nel 2013 grazie a Vitalik Buterin, Ethereum è una sorta di computer condiviso, una piattaforma piuttosto grande che si basa su scambi che avvengono grazie all’uso di una cryptocurrency, una criptovaluta, Ethereum per l’appunto. Una blockchain cosiddetta programmabile, in quanto concepita per essere adattabile e flessibile e per poter creare facilmente nuove applicazioni.

XRP (Ripple)

Più nota in Italia come Ripple, XRP nasce grazie ad una una società di software aziendale privata (Ripple Labs) che ha creato il protocollo Ripple, un protocollo open source che include il libro mastro XRP e RippleNet. La criptovaluta che ne deriva nasce con l’intento di ottimizzare i sistemi di pagamento oltre frontiera soprattutto con riferimento al settore bancario.