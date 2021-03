Il borgo della Basilicata che conquista la CNN e vende le case a 1 euro. Un centinaio di manifestazioni di interesse a Laurenzana

Si amplia la lista dei borghi d’Italia che vendono le case a 1 euro. Questa volta è il turno di una meravigliosa realtà della Basilicata: Laurenzana, in provincia di Potenza. Un luogo bellissimo che ha conquistato persino la CNN. Infatti, a differenza degli altri borghi che offrono l’opportunità di acquistare una dimora a prezzi irrisori, questo non chiede nemmeno un deposito. Un programma particolare, quindi, che suscita l’interesse anche del media americano a tal punto che l’articolo in questione sottolinea come Laurenzana «si distingua dalla concorrenza per aver ammorbidito alcune regole del programma». Spesso, infatti, si chiede agli acquirenti una cauzione, tra i 2000 e i 5000 euro, a garanzia dell’impegno a ristrutturare l’immobile acquistato. Mentre l’amministrazione di Laurenzana non chiede depositi. «Vogliamo aiutare i nuovi arrivati ad acquistare la casa dei loro sogni senza renderlo difficile con procedure noiose e requisiti rigorosi» ha annunciato il sindaco Michele Ungaro.

Il paese si erge arditamente su uno sperone delimitato dai Torrenti Serrapotamo e Camastra e vanta ampie zone a pascolo e colline verdeggianti. Basti pensare che il punto più alto è a ben 1455 metri a Serra Caperrino, mentre il più basso è a 540 metri, a Ponte Camastra. Il sottosuolo, invece, è ricchissimo di acque a tzl punto che recentemente sono state realizzate opere di natura idro-geologica a difesa delle frane, il consolidamento del torrente Camastra e il ripristino della percorribilità di strade al fine di consolidare e migliorare l’assetto territoriale. Il borgo, inoltre, rientra, dal 2007, nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Inoltre, dall’alto di una rupe, c’è un maestoso castello feudale a dominare l’intero territorio e risalente ai secoli XII e XIII, successivo ai primi nuclei abitativi. Insomma, Laurenzana è una realtà del nostro Paese che vale la pena di essere vissuta e che ora vende le case a 1 euro e senza deposito. Una vera opportunità da cogliere al volo e che si lega a tante altre bellissime realtà italiane come il comune siciliano di Troina che ha recentemente messo sul mercato una serie di case abbandonate. Ma anche Mussomeli e Zungoli che hanno lanciato progetti simili negli ultimi anni.

Fonte: Siviaggia.it

Questo invece quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno. “A un anno dall’avviso pubblico abbiamo contattato il primo cittadino del centro potentino dell’Alto Sauro-Camastra per fare un bilancio sull’iniziativa. «Direi tutto sommato positiva -risponde Michele Ungaro – negli ultimi tempi c’è stato un certo rallentamento anche a causa dell’emergenza sanitaria. In tutti i casi la nostra idea ha fruttato già un centinaio di manifestazioni d’ interesse»”.