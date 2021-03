I rischi delle diete per perdere peso rapidamente

Da sempre sono promosse alla stregua di uno strumento miracoloso, in grado di cambiare la vita di chi le sperimenta. Oggi il tema è amplificato dal megafono della rete e dei social soprattutto, dove chiunque può esprimere il proprio parere ed elargire consigli pur non avendo necessariamente le carte in regola per farlo.

Potrebbero essere definite come le ‘regine delle fake news’ le tante notizie non corrispondenti al vero che circolano in rete con riferimento a metodi e diete miracolose per perdere peso in breve tempo. A fronte di questi messaggi promozionali infatti, gli esperti sono piuttosto concordi nel sottolineare come un approccio di questo genere possa essere del tutto deleterio.

Quando si vuole perdere peso ci vogliono volontà e tanta pazienza: di scorciatoie ce ne sono poche, la costanza è l’elemento che fa la differenza. E poi ci sono le due parole magiche, dieta ed attività sportiva, che in un connubio, questo sì, magico, riescono a fornire i risultati sperati.

Dieta sana e tanto sport

È un po’ il segreto di Pulcinella, niente di particolarmente sconvolgente: per perdere peso è indispensabile mangiare bene, sano, e praticare tante attività sportiva, in modo costante. I benefici arriveranno seguendo questi consigli ed evitando il più possibile programmi miracolosi, come quelli offerti dagli influencer in rete (su Instagram soprattutto) tesi a commercializzare metodi all’avanguardia o, ancor peggio, bibitoni potenzialmente miracolosi.

Ci si può aiutare con qualche integratore alimentare, quello sì, purchè dietro consiglio di medici o dietologi: come si può leggere su www.benessere.guru, integratori alimentari sono sempre un supplemento alla dieta, non un sostitutivo, il nome integratori sta proprio ad indicare la facoltà di integrare una dieta che debba fare a meno di alcuni cibi. Quello che non si riesce ad assimilare dal mangiare lo si può prendere dagli integratori.

Quello che è importante è evitare comportamenti drastici, con tagli radicali di un cibo piuttosto che di un altro. Tutti gli alimenti servono, anche i grassi: un dimagrimento eccessivo o troppo repentino inoltre può portare enormi problemi, nella migliore delle ipotesi la perdita della massa muscolare.

È quindi bene comprendere la differenza tra perdita di peso e deperimento: le diete miracolose e rapide espongono il proprio corpo a diversi rischi sia dal punto di vista fisico che mentale. Nei casi più estremi si può incappare in veri e propri disturbi dell’alimentazione che diventano, a lungo andare, molto complessi da gestire.