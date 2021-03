Covid-19 in Basilicata. 178 nuovi casi, 98 guariti e 1 decesso nelle ultime 24 ore

1.800 tamponi processati nell’ultimo giorno, 178 nuovi casi e 98 guariti, oltre ad una persona di Senise deceduta. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata, con un buon numero di tamponi processati, ma con tanti nuovi casi, ma anche moltissimi guariti. Oltre 11mila i testi antigenici. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 107, COME IERI – Al “San Carlo” di Potenza 29 nelle malattie infettive, 18 in pneumologia, 9 in medicina d’urgenza e 5 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 27 nelle malattie infettive, 11 in pneumologia e 8 in terapia intensiva;

I NUOVI POSITIVI SONO 178, IN AUMENTO RISPETTO A IERI – 1 Atella (domiciliato a Rionero in Vulture), 4 Avigliano, 1 Balvano, 1 Bella, 2 Bernalda, 1 Calvera, 2 Castronuovo di S. Andrea, 2 Chiaromonte, 3 Ferrandina, 1 Filiano, 18 Francavilla in Sinni, 5 Grottole, 2 Lagonegro, 4 Latronico, 10 Lauria, 1 Marsico Nuovo, 25 Matera, 10 Melfi, 1 Miglionico, 6 Montescaglioso, 1 Nova Siri, 6 Palazzo San Gervasio, 3 Pescopagano, 1 Pietrapertosa, 5 Pisticci, 3 Policoro, 1 Pomarico, 15 Potenza (n. 1 domiciliato ad Anzi), 1 Rionero in Vulture, 5 Rotondella (n. 1 domiciliato a Nova Siri), 1 Ruoti, 1 Sant’Angelo le Fratte, 1 Sant’Arcangelo, 1 San Mauro Forte, 10 Senise, 3 Stigliano, 1 Teana, 2 Tricarico, 6 Tursi, 1 Valsinni, 3 Venosa, 2 Vietri di Potenza, 4 Viggiano, 1 romeno domiciliato a Corleto Perticara;

98 I GUARITI – 1 Acerenza, 1 Albano di Lucania, 3 Avigliano, 1 Castelgrande, 1 Castelluccio Inferiore, 3 Filiano, 1 Maratea, 3 Matera, 4 Policoro, 1 Rotonda, 1 Senise, 3 Stigliano, 1 Tito, 1 pugliese domiciliato a Policoro, 2 Tolve; A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno, n. 71 guarigioni relative al periodo antecedente. Trattasi di soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Gli attuali positivi in Basilicata sono 3.734, di cui 3.627 in isolamento domiciliare. I deceduti per e con Covid-19 sono 365, 11.906 i guariti totali.

Claudio Buono