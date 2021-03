Basilicata, in calo l’indice RT. Ma non basta: restiamo ‘zona rossa’ almeno fino al 14 marzo

Scende l’indice RT (di trasmissibilità del virus), ma la Basilicata, com’era già stato annunciato, resta in ‘zona rossa’ almeno per un’altra settimana, fino al 14 marzo con certezza. L’ultimo monitoraggio reso noto nella giornata di ieri, curato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, ha comunicato un abbassamento dell’indice RT per la Basilicata, che si attesta all’1,16, relativamente ai dati della settimana che va dal 22 febbraio al 28 febbraio. Nella settimana che ha portato la Basilicata in ‘zona rossa’, l’indice era salito da 1.04 a 1.51. Per la terra lucana la classificazione complessiva di rischio è “moderata”. Questo quanto emerso dall’ultimo monitoraggio. L’ordinanza del ministro potentino, Roberto Speranza, è chiara: ‘rossi’ fino al 14 marzo. Successivamente (bisognerà attendere ormai venerdì prossimo), in base ai dati che emergeranno, e se l’indice RT non aumenterà (si spera, si abbasserà ancora) la Basilicata potrà ritornare in ‘zona gialla’.

Il presidente Bardi ha annunciato di aver chiesto un nuovo incontro urgente al Comitato Tecnico Scientifico per verificare la possibilità, sulla base degli ultimi dati, di prendere decisioni diverse per Basilicata.

Claudio Buono